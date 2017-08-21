Глава Пентагону під час візиту в Україну хоче обговорити стратегічне партнерство
Глава Пентагону, окрім обговорення стратегічного партнерство між Україною та США, також хоче дати деякі поради щодо нарощування потенціалу військових сил, повідомляє "24 Канал".
"Нелегко створити суверенну державу, особливо зараз, коли Росія порушує територіальну цілісність. Тому я збираюся піти на парад в День Незалежності, планую зустрітися з президентом Порошенком і міністром оборони Полтораком, підкреслити нашу відданість стратегічному партнерству і нашу підтримку їхнього суверенітету і територіальної цілісності", – заявив він.
Крім Меттіса, в Україну прибуде спеціальний представник США в Україні Курт Волкер. Відомо, що на 21 серпня запланована зустріч Волкера із Владиславом Сурковим – помічником Володимира Путіна. Після цього спецпредставник США поїде до Вільнюса, а вже післязавтра, 23 серпня, відвідає Київ.
24 серпня, крім Меттіса, в Україну на військовий парад до Дня Незалежності України прибудуть також міністри оборони Грузії, Литви, Латвії, Молдови, Польщі, Чорногорії, Естонії, а також заступник міністра оборони Великобританії.
Нагадаємо, що міністр оборони США Джеймс Меттіс має намір зустрітися з Президентом України Петром Порошенко і міністром оборони України Степаном Полтораком.
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