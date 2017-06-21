Глава Пентагону подарував Порошенку спільну фотографію
"Від патріота - патріоту. З повагою". Щирі слова міністра оборони США, адресовані нашому Президентові, найкраще характеризують дружні стосунки, які склалися після їх зустрічі", - повідомляє у Facebook прес-секретар українського Президента Святослав Цеголко.
За словами прес-секретаря, в переговорній кімнаті Меттіса в Пентагоні висить годинник, що показує київський час.
"Події в Україні важливі для США, тут надають нам велике значення", - підсумував С.Цеголко.
Раніше прес-служба глави Української держави повідомляла про зустріч Порошенка з міністром оборони США Меттісом. Співрозмовники, зокрема, обговорили ситуацію на Донбасі через російську агресію.
Меттіс висловив повну підтримку України і підтримав збереження санкцій проти Росії як країни-агресора. Він наголосив на важливості дотримання зобов'язань щодо забезпечення міжнародного порядку, суверенітету, територіальної цілісності і свободи.
Міністр відзначив значний прогрес, який здійснила Україна в сфері безпеки і оборони, а також роль у цьому начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка.
Сторони обговорили пріоритетні кроки для зміцнення оборонного потенціалу України в рамках розвитку стратегічного партнерства з США і поглиблення двостороннього співробітництва у сфері оборони.
Порошенко запросив міністра оборони США відвідати Україну з візитом.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Київ отримав тверду підтримку зі сторони Вашингтона.
Раніше Порошенко в рамках робочого візиту до Вашингтона обговорив з міністром енергетики США Ріком Перрі можливості поставки альтернативних видів палива до України.
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