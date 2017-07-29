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Глава прес-служби Міноборони звільнилась

В подальшому Гаврилюк планує займатись проектами пов'язаними з військовою тематикою
Керівник прес-служби Міністерства оборони Оксана Гаврилюк пішла з посади.
Глава прес-служби Міноборони звільнилась Фото: facebook.com/Степан-Полторак

На питання про подальші плани Гаврилюк відповіда: "Плани серйозні. Проекти пов'язані з військовою тематикою".

"Я знаю, що нам вдалося зламати стереотипи і впровадити нові підходи", - написала Гаврилюк на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв iPress.ua, 25 липня Президент Петро Порошенко звільнив голову Державної прикордонної служби Віктора Назаренка.

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