ПОЛІТИКА НОВИНИКерівник прес-служби Міністерства оборони Оксана Гаврилюк пішла з посади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава прес-служби Міноборони звільнилась
В подальшому Гаврилюк планує займатись проектами пов'язаними з військовою тематикою
Фото: facebook.com/Степан-Полторак
На питання про подальші плани Гаврилюк відповіда: "Плани серйозні. Проекти пов'язані з військовою тематикою".
"Я знаю, що нам вдалося зламати стереотипи і впровадити нові підходи", - написала Гаврилюк на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв iPress.ua, 25 липня Президент Петро Порошенко звільнив голову Державної прикордонної служби Віктора Назаренка.
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