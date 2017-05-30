Глава PR-служби Трампа пішов у відставку
Майкл Дубке подав прохання про відставку 18 травня, а президент Дональд Трамп негайно підписав його. Як випливає з угоди, укладеної з адміністрацією президента, Дубке відпрацював перше закордонне турне Трампа, щоб забезпечити свій плавний відхід від справ. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на слова самого політика.
Як зазначає видання, останні відставки в команді Трампа пов'язані з підозрою його у зв'язках з Росією. У відставку пішли радник з національної безпеки Майкл Флінн, керівник виборчої кампанії Пол Манафорт і радник із зовнішньої політики Картер Пейдж.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.
Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.
Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.
Також Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнений директор ФБР Джеймс Комі буде замінений тим, хто робитиме краще свою роботу та поверне ФБР престиж.
Зазначимо, у США щонайменше десять органів місцевого самоврядування звернулись з офіційним запитом до законодавців у Конгресі, щоб розпочати процедуру імпічменту американського президента Дональда Трампа.
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