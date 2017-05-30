Глава PR-служби Трампа пішов у відставку

Дубке відпрацював перше закордонне турне Трампа, щоб забезпечити свій плавний відхід від справ

Директор зі зв'язків з громадськістю адміністрації президента США Дональда Трампа Майк Дубке подав у відставку.

Майкл Дубке подав прохання про відставку 18 травня, а президент Дональд Трамп негайно підписав його. Як випливає з угоди, укладеної з адміністрацією президента, Дубке відпрацював перше закордонне турне Трампа, щоб забезпечити свій плавний відхід від справ. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на слова самого політика.

Як зазначає видання, останні відставки в команді Трампа пов'язані з підозрою його у зв'язках з Росією. У відставку пішли радник з національної безпеки Майкл Флінн, керівник виборчої кампанії Пол Манафорт і радник із зовнішньої політики Картер Пейдж.