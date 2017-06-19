Глава Придністров'я побував на офіційному прийомі у британському МЗС

Кишинів просив Лондон не приймати придністровських чиновників на офіційному рівні, але там до рекомендації не прислухалися

Керівник Придністров'я Вадим Красносельський відвідав з візитом Великобританію. Делегацію, до якої входили глави придністровського уряду і зовнішньополітичного відомства Олександр Мартинов і Віталій Ігнатьєв, прийняли також в британському МЗС.

Крім того, Красносельський виступив в Оксфорді з лекцією про "історико-правові основи державності ПМР".

Кишинів, за інформацією видання NM, просив Лондон не приймати придністровських чиновників на офіційному рівні. Але там до рекомендації не прислухалися.

Повідомлення про візит до Лондона придністровських чиновників з'явилося на сайті лідера Придністров'я. Там зазначено, що в Міністерстві закордонних справ і у справах співдружності Великої Британії делегацію Придністров'я приймала директор Управління у справах Східної Європи та Центральної Азії Нікола Поллітт.

Як наголошується в повідомленні, зустріч була робочою.

"В ході бесіди було порушено широке коло питань в області двосторонньої взаємодії Придністров'я і Великобританії. В рамках дискусії відбувся обмін думками щодо окремих параметрів реалізації на території Придністров'я соціально-гуманітарних і культурних проектів, включно з тими, що здійснюються по лінії посольства Великобританії", - резюмується в прес-релізі.

У ньому також йдеться, що особливу увагу співрозмовники "приділили регіональній обстановці навколо Придністров'я в контексті актуального стану відносин ПМР з сусідніми державами". Красносельський, повідомляє його офіційний сайт, детально висвітлив поточну ситуацію в переговорному процесі між Придністров'ям і Республікою Молдова, акцентувавши найбільш гострі проблемні аспекти у відносинах сторін.

Керівництво Придністров'я і раніше відвідувало європейські країни, але лише в рамках міжнародних форумів, присвячених врегулюванню або для переговорів з молдавськими офіційними особами. Тому візит Красноселького в британську столицю і переговори в МЗС Великобританії - випадок безпрецедентний за весь час існування невизнаної республіки.

Влада Молдови була не готова оперативно прокоментувати прецедент. На прохання кореспондента NM прокоментувати візит віце-прем'єр з реінтеграції Георгій Белан відповів: "У британців запитай. Я не коментую". І кинув трубку. Прес-секретар МЗСЄІ Анна Самсон повідомила NM, що у відомстві будуть готові коментувати ситуацію на початку майбутнього тижня. У посольстві Великобританії в Молдові сказали, що в зв'язку з закінченням робочого дня в Лондоні, коментар з приводу візиту делегації Придністров'я нададуть в понеділок. Програма візиту делегації Придністров'я до Великобританії не обмежилась зустріччю в британському МЗС. Красносельський та Ігнатьєв зустрілися з російським послом в Лондоні Олександром Яковенком.

Виступаючи з лекцією в Оксфорді, Красносельський розповів про те, що "молдавська державність ніколи не виходила на історичну територію ПМР".



Фото: president.gospmr.org

Віталій Ігнатьєв в бесіді з NM розповів, що візит придністровської делегації до Великобританії відбувся на запрошення авторитетного "Оксфордського союзу". В Оксфорді, за його словами, були зацікавлені в отриманні інформації про Придністров'я з перших рук.

"Основний акцент в спілкуванні був зроблений на політико-правові підстави незалежності Придністров'я", - підкреслив Ігнатьєв.

Зазначимо, на початку червня Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за дії самопроголошеної влади Придністров’я.

Нагадаємо, на початку травня Конституційний суд Молдови визнав неконституційним перебування російських солдатів на території Придністровського регіону республіки.

У лютому 2017 року лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський відкинув пропозицію прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа перейти до обговорення питання про надання Придністровському регіону спеціального статусу в складі Молдови.

Раніше у самопроголошеному Придністров'ї виступили категорично проти виведення російських військ з регіону, вважаючи їх "гарантами миру".