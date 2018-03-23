Глава Ryanair відвідав Київ

Ryanair все ж буде працювати в Україні

У четвер, 22 березня, глава лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі прибув до аеропорту Бориспіль.

Фотографію голови Ryanair у аеропорту опублікував міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair успішно завершила переговори з Міжнародним аеропортом Бориспіль і Міністерством інфраструктури.

Як відомо, 15-го лютого головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек заявив, що Україна стане новим напрямком для лоукост авіакомпанії, а рейси почнуть виконувати з осені 2018 року.

У середу ввечері, 21 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився перший літак ірландського лоукостера Ryanair.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі.