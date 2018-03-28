Глава Ryanair: втручання у переговори Порошенка - винятковий випадок, у нас такого ще не було
"Я б краще порівняв наші переговори з романом закоханих: познайомилися, закохалися, доглядаємо, фліртуємо, танцюємо, іноді сваримося і навіть побитися можемо, але в результаті помирилися і одружилися. І виграють обидві сторони - тут немає тих, хто програв. Коли люди створюють щасливу сім'ю, у них багато дітей - ось і у нас зараз їх вже 15 - п'ятнадцять наших напрямків. Але це тільки початок - буде ще більше", - сказав О'Лірі в інтерв'ю для ЦТС.
За його словами, Президент Петро Порошенко і міністр інфраструктури Володимир Омелян сприяли приходу лоукостера в Україну.
"Втручання у переговори глави держави - винятковий випадок, у нас такого ще не було. Дуже добре, що в переговори втрутився Президент Порошенко, який надав належне вплив на боку, допоміг встановити пріоритети і створив потрібну атмосферу переговорів. Як відомо, в минулому році МАУ подала на нас до суду, і так пробувала зупинити наш прихід, але програла всі суди", - додав глава Ryanаіr.
Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.
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