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Глава СБУ хоче кримінальної відповідальністі за відвідування Росії політиками

Сьогодні набув чинності указ Петра Порошенка
Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак пропонує ввести кримінальну відповідальність за відвідування Російської Федерації депутатами, політиками і громадськими діячами.
Глава СБУ хоче кримінальної відповідальністі за відвідування Росії політиками Фото:antikor.com.ua

Про це Грицак заявив у суботу, 2 вересня, коментуючи запровадження біометричного контролю для іноземців з 2018 року, інформує "Українська правда".

"Це однозначно допоможе нам у роботі. Я підтримую ініціативу Президента. Я би пішов ще далі: я би ввів законодавчу заборону і кримінальну відповідальність за відвідування країни-агресора депутатами, політиками і громадськими діячами", - сказав глава СБУ.

Нагадаємо, що набув чинності указ Президента Петра Порошенка про введення з 2018 року біометричного контролю для в'їзду в країну іноземців, в тому числі громадян Росії.

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