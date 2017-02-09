ПОЛІТИКА НОВИНИГлава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак пропонує ввести кримінальну відповідальність за відвідування Російської Федерації депутатами, політиками і громадськими діячами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава СБУ хоче кримінальної відповідальністі за відвідування Росії політиками
Сьогодні набув чинності указ Петра Порошенка
Фото:antikor.com.ua
Про це Грицак заявив у суботу, 2 вересня, коментуючи запровадження біометричного контролю для іноземців з 2018 року, інформує "Українська правда".
"Це однозначно допоможе нам у роботі. Я підтримую ініціативу Президента. Я би пішов ще далі: я би ввів законодавчу заборону і кримінальну відповідальність за відвідування країни-агресора депутатами, політиками і громадськими діячами", - сказав глава СБУ.
Нагадаємо, що набув чинності указ Президента Петра Порошенка про введення з 2018 року біометричного контролю для в'їзду в країну іноземців, в тому числі громадян Росії.
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