Глава СБУ хоче кримінальної відповідальністі за відвідування Росії політиками

Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак пропонує ввести кримінальну відповідальність за відвідування Російської Федерації депутатами, політиками і громадськими діячами.

Про це Грицак заявив у суботу, 2 вересня, коментуючи запровадження біометричного контролю для іноземців з 2018 року, інформує "Українська правда".

"Це однозначно допоможе нам у роботі. Я підтримую ініціативу Президента. Я би пішов ще далі: я би ввів законодавчу заборону і кримінальну відповідальність за відвідування країни-агресора депутатами, політиками і громадськими діячами", - сказав глава СБУ.

Нагадаємо, що набув чинності указ Президента Петра Порошенка про введення з 2018 року біометричного контролю для в'їзду в країну іноземців, в тому числі громадян Росії.