Глава секти вбивць Чарльз Менсон помер у тюрмі

У 1969 році послідовники Менсона, відомі як "сім'я Менсона", убили сімох людей

У США Чарльз Менсон, сумнозвісний очільник секти, що скоювала убивства, помер у лікарні у 83 роки.

Його госпіталізували до лікарні Бейкерсфілд у Каліфорнії цього місяця, пише ВВС з посиланням на американські ЗМІ.

У 1969 році послідовники Менсона, відомі як "сім'я Менсона", убили сімох людей.

З-поміж його жертв була вагітна голлівудська актриса Шарон Тейт, дружина режисера Романа Поланскі.

Ще чотирьох людей в її домі жорстоко забили до смерті. Наступного дня у Лос-Анджелесі "сім'я Менсона" вбила багате подружжя.

Новину про смерть Менсона вперше повідомило видання TMZ, яке цитувало сестру Тейт Дебру.

Вона сказала, що їй зателефонувало керівництво в'язниці, де утримували убивцю її сестри.

Менсон вірив у майбутню війну рас в Америці, після чого він міг стати лідером нового суспільного устрою під назвою "Безлад" ("Helter Skelter") - від назви пісні гурту Beatles, якою Менсон був одержимий. Він переконав багатьох його послідовників, що він є реінкарнацією Ісуса Христа, поєднуючи наркотики з вродженою харизмою, що привело до "Сім'ї" переважно молодих жінок середнього класу. Сам Чарльз Менсон нікого не вбив. Натомість його послідовники виконували убивства за його наказами. Тому Менсона визнали винним у вбивствах і засудили до смертної кари в 1971 році. Ще до виконання цього Каліфорнія заборонила смертну кару, і його вердикт змінили на ув'язнення. Протягом свого перебування у в'язниці Менсон 12 разів подавав прохання про умовно-дострокове звільнення. Нарешті, у 2012 році Комісія з умовно-дострокового звільнення заявила, що він, як видається, не доклав зусиль для того, аби виправитися. У 2014 році він отримав дозвіл на шлюб з 26-річною жінкою, яка казала, що любить його, але термін дії цього дозволу минув. Вони так і не одружилися. Чарльз Менсон і його послідовники стали об'єктом десятків документальних фільмів і книг.

Нагадаємо, один з найжорстокіших босів сицилійської мафії ХХ століття, 87-річний Тото Рііна помер у тюрмі від раку, у п'ятницю вранці.