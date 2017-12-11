Глава ЦРУ наполягає, що Росія втрутилась в американські вибори

Центральне розвідувальне управління США наполягає на тому, що Росія втрутилася у хід американської президентської кампанії 2016 року.

"Ми підтримуємо та завжди підтримували висновки розвідувального співтовариства, оприлюднені в січні 2017 року під назвою "Оцінка російської діяльності та намірів на останніх виборах у США". Оцінки розвідки щодо втручання Росії у вибори не змінилися", - заявив директор ЦРУ Майк Помпео в коментарі The Hill після того як Путін завірив Трампа, що не втручався у вибори в США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час саміту у В'єтнамі питав президента РФ Володимира Путіна, чи той втручався в американські вибори, на що російський лідер заявив, що він "абсолютно не втручався".

"Він сказав, що він абсолютно не втручався в наші вибори, він не робив те, що вони кажуть, що він зробив",- заявив Трамп журналістам Air Force One, коли відправлявся у Ханой.