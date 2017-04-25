Глава Туреччини переконаний, що Кремль змінив своє ставлення до Асада

За словами Ердогана, конфлікт в Сирії не може бути врегульований, поки президент Башар Асад залишається при владі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив в інтерв'ю Reuters, що президент РФ Володимир Путін змінив свої позиції до сирійського лідера Башара Асада.

"Ердоган, не зрозумій мене неправильно, я не прихильник Асада, я і не його адвокат. Ось, що він сказав. Путін сказав мені це", - заявив турецький лідер в інтерв'ю виданню.

За словами Ердогана, конфлікт в Сирії не може бути врегульований, поки президент Башар Асад залишається при владі.

"Поки Асад при владі, ситуацію в Сирії не врегулювати. Він атакував свій народ танками, артилерією, діжковими бомбами, хімічною зброєю, винищувачами. Як ви думаєте, він міг би стати засобом розв'язання проблеми?", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення Заходу на адресу президента Сирії Башара Асада фразою "Нудно, дівчата".

Нещодавно сирійський уряд перемістив більшість своїх бойових літаків до військової бази РФ, щоб захистити їх від потенційних ударів США.