Глава "Укравтодору" анонсував будівництво першої платної дороги
"За цей рік ми суттєво збільшили фінансування галузі та, відповідно, обсяги ремонтів доріг, змінили самі підходи до ремонтів", - написав на своїй сторінці у Facebook в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак.
"Якщо раніше ремонти проходили безсистемно, то зараз ми перейшли до проведення ремонтів за маршрутним принципом, що дозволило стимулювати економічний розвиток цілих регіонів країни", - заявив Новак.
"Ми розпочали підготовку до запуску нових проектів, що фінансуються за рахунок коштів міжнародних організацій, проводимо підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ – Біла Церква", - підсумував він.
Нагадаємо, що компанія "Укравтодор" оголосила план основних робіт на 2017 рік.
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