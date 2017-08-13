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Глава "Укравтодору" анонсував будівництво першої платної дороги

"Укравтодор" розпочав підготовку до запуску нових проектів, що фінансуються за рахунок коштів міжнародних організацій
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") проводить підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ-Біла Церква.
Глава "Укравтодору" анонсував будівництво першої платної дороги Фото: unian.ua

"За цей рік ми суттєво збільшили фінансування галузі та, відповідно, обсяги ремонтів доріг, змінили самі підходи до ремонтів", - написав на своїй сторінці у Facebook в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак.

"Якщо раніше ремонти проходили безсистемно, то зараз ми перейшли до проведення ремонтів за маршрутним принципом, що дозволило стимулювати економічний розвиток цілих регіонів країни", - заявив Новак.

"Ми розпочали підготовку до запуску нових проектів, що фінансуються за рахунок коштів міжнародних організацій, проводимо підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ – Біла Церква", - підсумував він.

Нагадаємо, що компанія "Укравтодор" оголосила план основних робіт на 2017 рік.

 

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13 08 2017 14:16
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