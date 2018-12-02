Глава Укроборонпрому все ж пішов у відставку

Романов каже, що написав заяву на звільнення ще у минулому році

Глава державного концерну Укроборонпром Роман Романов все ж оголосив про свою відставку.

"Я прийняв рішення залишити свою посаду глави ДК Укроборонпром. Заяву про це я написав ще в минулому році, сподіваюся, що президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення", - йдеться в заяві Романова від 12 лютого.

За його словами, після роботи в бізнесі він 3,5 роки пропрацював на державній службі.

"Щоб зняти низку питань" Романов перерахував успіхи оборонного підприємства, серед яких він назвав: реформу оборонного сектора, сплачені податки та забезпечення Збройних сил бойовою технікою та ін.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував звільнити Романова.

Пізніше українські ЗМІ повідомили про відставку Романова ще задовго до критики Гройсмана.

Однак сам Романов пізніше заявив, що не збирається йти у відставку.

Відзначимо, Романов був призначений генеральним директором Укроборонпрому 4 липня в 2017 році указом президента Петра Порошенка. До цього тривалий час він був депутатом Херсонської міськради. На президентських виборах очолював виборчий штаб Петра Порошенка на Херсонщині.