Глава Укроборонпрому все ж пішов у відставку
"Я прийняв рішення залишити свою посаду глави ДК Укроборонпром. Заяву про це я написав ще в минулому році, сподіваюся, що президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення", - йдеться в заяві Романова від 12 лютого.
За його словами, після роботи в бізнесі він 3,5 роки пропрацював на державній службі.
"Щоб зняти низку питань" Романов перерахував успіхи оборонного підприємства, серед яких він назвав: реформу оборонного сектора, сплачені податки та забезпечення Збройних сил бойовою технікою та ін.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував звільнити Романова.
Пізніше українські ЗМІ повідомили про відставку Романова ще задовго до критики Гройсмана.
Однак сам Романов пізніше заявив, що не збирається йти у відставку.
Відзначимо, Романов був призначений генеральним директором Укроборонпрому 4 липня в 2017 році указом президента Петра Порошенка. До цього тривалий час він був депутатом Херсонської міськради. На президентських виборах очолював виборчий штаб Петра Порошенка на Херсонщині.
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