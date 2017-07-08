Глава "Укрспецекспорту" отримує зарплату розміром більше мільйона гривень
На це 7 серпня звернув увагу Центр протидії корупції.
Як видно з інформації Єдиного держреєстру декларацій, Букін не вперше отримує таку зарплату.
2 серпня Букін вказав зарплату 1 099 785 грн;
4 липня вказана з/п 786 284 грн;
6 червня - 194 625 грн;
4 травня він також вказав зарплату понад мільйон - 1 013 998 грн;
3 квітня - 249 128 грн;
1 березня - 291 195 грн;
6 лютого - 160 172 грн.
Гендиректор "Укрспецекспорту" Павло Букін отримав зарплатню розміром 1,1 млн грн https://t.co/iCjeuGUOYI— ЦПК/Шабунін (@Shabunin) 7 серпня 2017 р.
Схоже, що це рекорд.#цифрадня pic.twitter.com/qYNeQ5ZDDV
У березні стало відомо, що зарплату глави "Укрспецекспорту" підвищать на 44%. З експертного висновку до фінплану також відомо, що компанія запланувала виділити своєму керівнику 727,5 тис мат допомоги на лікування.
На обслуговування власних автомобілів компанія запланувала витратити 5,16 млн грн., що на 12% більше від витрат минулого року. Найбільше коштів піде на обслуговування Lexus LS570 – 330 тис грн. на рік.
Восени ці автомобілі компанія застрахувала без конкурсу у ПАТ "Страхова компанія "Країна". Цю компанію контролює президент Петро Порошенко та його бізнес-партнери – перший зам голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко та перший заступник секретаря СНБО Олег Гладковський, який на цій посаді курує концерн "Укроборонпром". Саме концерну підпорядковується "Укрспецекспорт".
"Укрспецекспорт" - держкомпанія, яка має монопольне право здійснювати експорт і імпорт продукції, послуг військового і подвійного призначення.
Як відомо, в лютому генеральним директором "Укрспецекспорту" було призначено Павла Букіна, який працює в "Укрспецекспорті" багато років, а в 2012-2013 році займав посаду заступника директора "Укроборонпрому", якому підпорядковується підприємство.
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