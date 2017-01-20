Глава уряду Молдови запевнив, що країна залишається на проєвропейському шляху

Філіп наголосив, що ризиків від заяв Додона, виходячи з повноважень президента, не так багато

Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп відкинув можливість денонсації Кишиневом Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"Курс зовнішньої політики країни залишається проєвропейським. Парламент і уряд будуть з усією рішучістю слідувати цим курсом, маючи не тільки відповідальність, але й відповідні конституційні повноваження. Європейський курс є єдиним курсом розвитку країни", - заявив Філіп, пише "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання про ризики заяв молдавського президента Ігоря Додона для країни, прем'єр зазначив, що "таких ризиків не дуже багато, виходячи з повноважень президента".

"Як відомо, обмежені повноваження не дозволяють президенту вплинути на курс розвитку країни. Ми хочемо і будемо співпрацювати з президентом Ігорем Додоном, але парламент і уряд сповнені рішучості слідувати курсом європейської інтеграції", - наголосив Філіп.

Нагадаємо, Конституція Республіки Молдова не дозволяє президентові приймати рішення стосовно угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Правляча в Молдові коаліція виступає за продовження вектора євроінтеграції, а зближення країни з ЄС залишається фундаментальним напрямком зовнішньої політики.

Зазначимо, що раніше сьогодні президент Молдови Ігор Додон заявив на прес-конференції в Москві, що в разі перемоги на наступних парламентських виборах в 2018 році Партії соціалістів він готовий підтримати ініціативу про анулювання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.