Глава Єврокомісії: настав час зробити Румунію та Болгарію членами Шенгену
"Якщо ми хочемо зміцнити наші зовнішні кордони, то зараз саме влучний час зробити Румунію та Болгарію членами Шенгенської зони", - сказав Юнкер під оплески євродепутатів, пише "Європейська правда".
Він також додав, що Хорватія також повністю заслуговує на членство в Шенгенській зоні, як тільки будуть виконані всі необхідні вимоги.
Румунія та Болгарія вже кілька років претендують на вступ до Шенгену, але з їхнім членством не погоджуються деякі країни ЄС, заявляючи про недостатню боротьбу з корупцією.
Хорватія з 2011 року є країною-кандидатом, але для приєднання до угоди необхідне одностайне рішення всіх країн-членів.
Як повідомляв iPress.ua, Президент України Петро Порошенко заявив, що ставить перед собою мету, щоб у майбутньому України була включена до Шенгенської зони.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків