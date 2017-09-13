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Глава Єврокомісії: настав час зробити Румунію та Болгарію членами Шенгену

Те саме стосується і Хорватії після виконання необхідних вимог
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступає за вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони.
Глава Єврокомісії: настав час зробити Румунію та Болгарію членами Шенгену Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

"Якщо ми хочемо зміцнити наші зовнішні кордони, то зараз саме влучний час зробити Румунію та Болгарію членами Шенгенської зони", - сказав Юнкер під оплески євродепутатів, пише "Європейська правда".

Він також додав, що Хорватія також повністю заслуговує на членство в Шенгенській зоні, як тільки будуть виконані всі необхідні вимоги.

Румунія та Болгарія вже кілька років претендують на вступ до Шенгену, але з їхнім членством не погоджуються деякі країни ЄС, заявляючи про недостатню боротьбу з корупцією.

Хорватія з 2011 року є країною-кандидатом, але для приєднання до угоди необхідне одностайне рішення всіх країн-членів.

Як повідомляв iPress.ua, Президент України Петро Порошенко заявив, що ставить перед собою мету, щоб у майбутньому України була включена до Шенгенської зони.

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13 09 2017 12:44
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