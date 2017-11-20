Глава Єврокомісії назвав "катастрофою" події у Каталонії

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ситуація, яка склалася в Іспанії після референдуму у Каталонії є "катастрофічною".

"Каталонія це велика, величезна проблема. Ситуація в регіоні породила внутрішній розкол в іспанському та каталонському суспільстві, створивши проблеми всередині сімей, серед друзів", - заявив Юнкер.

В інтерв'ю газеті El Pais він зазначив також, що подібні ситуації "не повинні відбуватися в Європі".

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Як відомо, глава Женералітата Карлес Пучдемон і четверо членів його уряду відмовилися з'явитися в суд і знаходяться в Бельгії. Відсторонене керівництво Каталонії перебуває під слідством за звинуваченням у скоєнні заколоту після оголошення незалежності регіону.