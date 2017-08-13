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Глава залізниці Єгипту подав у відставку після аварії в Александрії

Міністр транспорту країни підписав прохання голови залізниці про відставку
Глава Управління залізницею Єгипту генерал-майор Медхат Шуша подав у відставку після залізничної катастрофи 11 серпня.
Глава залізниці Єгипту подав у відставку після аварії в Александрії Фото: afp.com

Про це заявив міністр транспорту Єгипту Хішам Арафат, повідомляє Reuters.

Арафат зазначив, що підписав прохання Шуші про відставку.

Нагадаємо, два потяги зіштовхнулися 11 серпня в Єгипті біля станції Хорсід, розташованої між Каїром та Александрією. У результаті залізничної катастрофи загинули щонайменше 49 людей, ще 179 отримали поранення.

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13 08 2017 23:40
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