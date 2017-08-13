CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГлава Управління залізницею Єгипту генерал-майор Медхат Шуша подав у відставку після залізничної катастрофи 11 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Глава залізниці Єгипту подав у відставку після аварії в Александрії
Міністр транспорту країни підписав прохання голови залізниці про відставку
Фото: afp.com
Про це заявив міністр транспорту Єгипту Хішам Арафат, повідомляє Reuters.
Арафат зазначив, що підписав прохання Шуші про відставку.
Нагадаємо, два потяги зіштовхнулися 11 серпня в Єгипті біля станції Хорсід, розташованої між Каїром та Александрією. У результаті залізничної катастрофи загинули щонайменше 49 людей, ще 179 отримали поранення.
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