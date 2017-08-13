Глава залізниці Єгипту подав у відставку після аварії в Александрії Міністр транспорту країни підписав прохання голови залізниці про відставку

Глава Управління залізницею Єгипту генерал-майор Медхат Шуша подав у відставку після залізничної катастрофи 11 серпня.

Фото: afp.com

Про це заявив міністр транспорту Єгипту Хішам Арафат, повідомляє Reuters. Арафат зазначив, що підписав прохання Шуші про відставку. Нагадаємо, два потяги зіштовхнулися 11 серпня в Єгипті біля станції Хорсід, розташованої між Каїром та Александрією. У результаті залізничної катастрофи загинули щонайменше 49 людей, ще 179 отримали поранення.

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