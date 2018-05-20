Глава журі Каннського кінофестивалю: політичний порядок не впливав на наш вибір

"Журі насамперед орієнтується на те, що їх захоплює і цікавить"

Політичний порядок не впливав на вибір переможців 71-го Каннського кінофестивалю, заявила глава журі Кейт Бланшетт у суботу на прес-конференції.

"Світ – дуже "політичне" місце, і що стосується роботи в кіно, то в ньому дуже сильний людський фактор. (...) Але як журі ми намагалися не залучати політичний порядок до обговорення", - сказала Бланшетт.

Журі насамперед орієнтується на те, що їх захоплює і цікавить, зазначила вона.

У свою чергу член журі, російський режисер Андрій Звягінцев додав, що підсумки фестивалю - це "результат загальних зусиль". "Мені здається, ми всі задоволені", - сказав він.

Нагадаємо, що головний приз Каннського кінофестивалю "Золоту пальмову гілку" отримав фільм "Магазинні злодюжки" японського режисера Хірокадзу Корееда.

Нагадаємо, фільм "Жінка на війні" режисера Бенедикта Ерлінґсона, що створений у ко-продукції Франції, Ісландії та України, отримав нагороду SACD Award у рамках "Тижня критики" 71-го Каннського кінофестивалю. Також журі назвало "Жінку на війні" найкращою картиною "Тижня критики".

Фільм "Донбас" українського режисера Сергій Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах "Особливий погляд".