Главі наглядової ради кондфабрики на Житомирщині повідомлено про підозру у розтраті 400 млн грн

У 2010 році він організував незаконний продаж частини акцій підприємства, що належать іноземному інвестору

Дії чоловіка кваліфіковані слідчими як організація заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинена з використанням службового становища. Зараз тривають обшуки.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови наглядової ради однієї з кондитерських фабрик в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає відповідальність за організацію заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом використання посадовою особою свого службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, повідомили "Цензор.НЕТ" у Відділі комунікації поліції Житомирської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2000-2009 років основним акціонером фабрики в формі закритого акціонерного товариства був іноземний інвестор. Він протягом зазначеного часу вносив значні інвестиції в розвиток підприємства.

У 2010 році колишній голова наглядової ради цієї фабрики організував вчинення головою правління ЗАТ незаконного продажу частини акцій, що належать інвестору. Після того підозрюваний організував незаконне злиття двох товариств різної форми власності, в результаті чого фактично заволодів майновим комплексом фабрики.

Внаслідок зазначених дій основному акціонерові вказаного товариства завдано збитків в особливо великих розмірах на суму понад 400 млн гривень.

Сьогодні, 8 листопада, слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту захисту економіки Нацполіції повідомлено про підозру голові наглядової ради фабрики. Йому інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

В цей же день в Печерський районний суд Києва внесено клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

З метою отримання додаткових відомостей про обставини скоєння вказаного кримінального злочину проводяться обшуки за місцем проживання підозрюваного і за місцем розташування офісного приміщення, використовуваного ним.

Як повідомляє джерело Цензор.НЕТ в Нацполіціі, мова йде про громадянина РФ і США Ігоря Бойка.

23 грудня 2015 року Вищий адміністративний суд України остаточно вирішив спір між акціонерами ЗАТ "Житомирські ласощі" та ТДВ "ЖЛ" за Житомирську кондитерську фабрику.

ВАСУ підтвердив незаконність ліквідації ЗАТ "Житомирські ласощі" та відновив права власності 400 акціонерів Товариства та іноземного інвестора "Дельта Кепітал С.А", повідомили в прес-службі ЗАТ.

Раніше співвласник "Житомирських ласощів" Юрій Лещинський зазначив, що колишній представник Delta Capital SA в Україні Ігор Бойко - рейдер, який оформив злиття ЗАТ з власною фірмою-пустушкою і став власником 97% акцій знову в результаті злиття ВАТ "ЖЛ".

Пізніше керівництво ЗАТ "Житомирські ласощі" звинувачувало Бойко в публічних закликах до захоплення майна підприємства.

Іноземні інвестори більше п'яти років домагалися правди в судах. Так в листопаді 2016 року іноземний інвестор ЗАТ "Житомирські ласощі" заявляв про упередженість суду другої інстанції.

В кінці 2010 року Ігор Бойко викупив акції Андрія Портнова за 20 мільйонів доларів. Для цього Портнов допоміг йому оформити кредит в БТА Банку Мухтара Аблязова. В кінці грудня 2013 року, під час Майдану, Бойко за допомогою все того ж Портнова перекредитуватися "Житомирські Ласощі" в "Укрексімбанку".