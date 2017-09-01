Главою нацрозвідки США став прибічник антиросійських санкцій Коутс
Трамп обрав на посаду глави національної розвідки колишнього сенатора від штату Індіана - 73 річного Дена Коутса.
"Він (Коутс - Ред.) розуміє завдання розвідки, як ви знаєте, він був послом США в Німеччині, так що він має досвід у зовнішній політиці, він люб'язний та простий у спілкуванні", - охарактеризував Коутса сенатор Ангус Кінг, повідомляє CNN.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).
Зокрема, радники обраного президента також працюють над планом реформи Центрального розвідувального управління (ЦРУ).
Обговорюються плани скорочення персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії та збільшення числа людей, які працюють на ЦРУ в різних країнах.
Відтак, перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа видала указ, згідно з яким всі посли, призначені адміністрацією президента Барака Обами, повинні покинути пости до інавгурації республіканця.
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