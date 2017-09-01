Главою нацрозвідки США став прибічник антиросійських санкцій Коутс

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про номінування колишнього сенатора Деніела Коутса, прибічника санкцій проти Росії, на посаду директора Офісу національної розвідки США нової адміністрації.

Трамп обрав на посаду глави національної розвідки колишнього сенатора від штату Індіана - 73 річного Дена Коутса.

"Він (Коутс - Ред.) розуміє завдання розвідки, як ви знаєте, він був послом США в Німеччині, так що він має досвід у зовнішній політиці, він люб'язний та простий у спілкуванні", - охарактеризував Коутса сенатор Ангус Кінг, повідомляє CNN.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).

Зокрема, радники обраного президента також працюють над планом реформи Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Обговорюються плани скорочення персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії та збільшення числа людей, які працюють на ЦРУ в різних країнах.

Відтак, перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа видала указ, згідно з яким всі посли, призначені адміністрацією президента Барака Обами, повинні покинути пости до інавгурації республіканця.