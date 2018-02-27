Главою Нацслужби здоров'я став представник приватної клініки Олег Петренко

Керівником органу, який контролюватиме 100 млрд держкоштів на медицину, обрали топ-менеджера ISIDА

У конкурсі на керівника національної служби здоров’я переміг заступник гендиректора приватної клініки ISIDA Олег Петренко.

За результатами трьох етапів він набрав найбільшу кількість балів — 14,64.

Друге місце посів Андрій Вишневський, колишній заступник міністра юстиції. Він набрав 13,16 балів.

Олег Петренко має досвід менеджменту найбільших приватних клінік Києва. Перед роботою в ISIDI він був першим заступником гендиректора клініки "Оберіг".

У 2005-2006 роках був радником міністра охорони здоров'я.

Петренко був одним з 12 експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу ухваленого Верховною Радою закону.

Для Національної служби здоров'я, яка буде єдиним замовником медичних послуг, передбачені 8,2 млрд грн, з яких 8 млрд грн буде спрямовано на фінансування надання первинної медичної допомоги.

Нагадаємо, в.о. глави МОЗ Уляна Супрун каже, що обсяг фінансування сфери охорони здоров'я буде збільшено до 2020 року до 85 мільярдів гривень.

