Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Главу Банку Латвії затримали у справі про вимагання хабарів

Рімшевича затримали в рамках розслідування справи про вимагання хабарів у складі організованої злочинної групи
Бюро з боротьби і запобігання корупції призначило президентові Банку Латвії Ілмару Рімшевичу статус затриманого в рамках кримінальної справи.
Главу Банку Латвії затримали у справі про вимагання хабарів Фото: leta.lv

Про це повідомляє Delfi.

Інформацію підтвердив прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс.

За даними газети Diena, Рімшевича затримали в рамках розслідування справи про вимагання хабарів у складі організованої злочинної групи. Слідство вважає, що злочинці вимагали гроші у банкірів, використовуючи політичний вплив і погрожуючи проблемами для їх бізнесу.

16 лютого співробітники Бюро боротьби з корупцією обшукали кабінет Рімшевича і його заміський будинок.

Увечері 17 лютого глава Банку Латвії після повернення із закордонної поїздки прибув на допит, який завершився вже вночі.

У понеділок, 19 лютого, буде скликано екстрене засідання кабінету міністрів Латвії.

Нагадаємо, за інформацією Нацполіції, минулого року в Україні зафіксували хабарі на загальну суму 45 млн грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2018 21:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.