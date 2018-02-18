Главу Банку Латвії затримали у справі про вимагання хабарів
Про це повідомляє Delfi.
Інформацію підтвердив прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс.
За даними газети Diena, Рімшевича затримали в рамках розслідування справи про вимагання хабарів у складі організованої злочинної групи. Слідство вважає, що злочинці вимагали гроші у банкірів, використовуючи політичний вплив і погрожуючи проблемами для їх бізнесу.
16 лютого співробітники Бюро боротьби з корупцією обшукали кабінет Рімшевича і його заміський будинок.
Увечері 17 лютого глава Банку Латвії після повернення із закордонної поїздки прибув на допит, який завершився вже вночі.
У понеділок, 19 лютого, буде скликано екстрене засідання кабінету міністрів Латвії.
Нагадаємо, за інформацією Нацполіції, минулого року в Україні зафіксували хабарі на загальну суму 45 млн грн.
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