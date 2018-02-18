Главу Банку Латвії затримали у справі про вимагання хабарів

Рімшевича затримали в рамках розслідування справи про вимагання хабарів у складі організованої злочинної групи

Бюро з боротьби і запобігання корупції призначило президентові Банку Латвії Ілмару Рімшевичу статус затриманого в рамках кримінальної справи.

Про це повідомляє Delfi.

Інформацію підтвердив прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс.

За даними газети Diena, Рімшевича затримали в рамках розслідування справи про вимагання хабарів у складі організованої злочинної групи. Слідство вважає, що злочинці вимагали гроші у банкірів, використовуючи політичний вплив і погрожуючи проблемами для їх бізнесу.

16 лютого співробітники Бюро боротьби з корупцією обшукали кабінет Рімшевича і його заміський будинок.

Увечері 17 лютого глава Банку Латвії після повернення із закордонної поїздки прибув на допит, який завершився вже вночі.

У понеділок, 19 лютого, буде скликано екстрене засідання кабінету міністрів Латвії.

Нагадаємо, за інформацією Нацполіції, минулого року в Україні зафіксували хабарі на загальну суму 45 млн грн.