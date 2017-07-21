Главу Держприкордонслужби, який зомлів в АП, відправили до лікарні

Стан здоров’я голови Державної прикордонної служби Віктора Назаренка, якому стало зле на прес-конференції президентів України і Білорусі, задовільний.

У п'ятницю, 21 липня, під час заходів в Адміністрації Президента України Назаренко короткочасно втратив свідомість.

На місці йому надали першу медичну допомогу та направили для подальшого лікування до медичного закладу.

"Наразі самопочуття керівника Держприкордонслужби задовільне", – інформує прес-центр Держприкордонслужби.

Нагадаємо, що зустріч двох президентів не відбулася без інцидентів. Невідома жінка оголила свої груди на церемонії підписання офіційних документів між Білоруссю і Україною. Також одному з членів делегації стало погано.