Главу Міноборони часів Януковича Єжеля викликали до суду
Михайла Єжеля підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 - зловживання владою або службовим становищем. Про це повідомила у Facebook речниця ГПУ Лариса Сарган.
Зокрема, йому закидають оборудки із фірмами, що постачали харчі для армії. Завдані державі збитки оцінюють у понад 40 мільйонів гривень.
Якщо Єжель не з'явиться на засідання, судді зможуть почати розгляд справи у заочному порядку.
Згодом речниця ГПУ повідомила, що засідання суду перенесли на 18 серпня в зв'язку з тим, що "захисник колинього міністра оборони Єжеля не може ознайомитися з матеріалами".
Нагадаємо, у вересні 2016 року військова прокуратура розпочала спеціальне досудове розслідування проти колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля.
Єжеля підозрюють у тому, що, зловживаючи службовим становищем, умисно в інтересах третіх осіб протягом 2011-2012 років видав чотири доручення, за якими оплата комунальних послуг, спожитих суб'єктами господарювання, була здійснена за рахунок бюджету без подальшої компенсації (ч. 2 ст. 364 КК України).
Такі дії завдали державі збитків на загальну суму близько 43 млн грн.
ГПУ також вивчає роль Єжеля в розвалі армії.
За неофіційною інформацією, Єжель переховується в Білорусі, де він був послом України.
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