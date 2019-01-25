Главу МВС Італії звинувачують у викраденні через мігрантів

Сам Сальвіні не заперечує своїх дій

Суд Сицилії прийняв рішення про те, що міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні може бути звинувачений у викраденні.

У серпні минулого року Сальвіні заборонив висадити на Сицилії 177 біженців, яких врятували у Середземному морі, і які перебували на кораблі італійської берегової охорони, повідомляє Deutsche Welle.

Після майже тижня перебування мігрантів на кораблі Ірландія, Албанія та Католицька Церква домовилися про їх переміщення.

Прокурори вважають, що це необхідно розцінювати як утримування заручників. Ці звинувачення передбачають покарання у вигляді тюремного терміну від 3 до 15 років. Однак, дозвіл на судове переслідування міністра має видати парламент.

Сам Сальвіні не заперечує своїх дій і заявляє, що і надалі дотримуватиметься жорсткої антиміграційної політики.

"Я зізнаюся. Немає потреби в судовому процесі. Це правда, я зробив це, і я зроблю це знову", - сказав Сальвіні у відеоролику, розміщеному на його сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що в серпні проти голови МВС Італії Маттео Сальвіні розпочали розслідування через мігрантів, яких уряд понад тиждень відмовлявся пустити в країну.