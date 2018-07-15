Глави МЗС країн G7 зробили заяву щодо MH17
Про це йдеться в зверненні міністрів закордонних справ країн G7, опублікованому на сайті МЗС Нової Зеландії.
У документі сказано, що країни G7 засуджують запуск ракети по пасажирському літаку.
"Ми повністю підтримуємо роботу Спільної слідчої групи (JIT), незалежного кримінального розслідування під керівництвом Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії і України. Висновки JIT про роль Росії в падінні MH17 є переконливими, значними і глибоко тривожними. Група G7 нагадує, що Резолюція 2166 Ради Безпеки ООН вимагає, щоб всі держави в повній мірі співпрацювали для встановлення відповідальних", - сказано в заяві.
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Міністри закликали Росію співпрацювати з Австралією і Нідерландами з розслідування катастрофи літака.
Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.
Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.
Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.
У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.
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