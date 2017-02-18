МЗС країн "нормандської четвірки" закликали припинити торговельну блокаду Донбасу
Про це міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив сьогодні, 18 лютого, в Мюнхені за результатами переговорів глав МЗС, повідомляє УНІАН.
"Наш спільний заклик до тих, хто блокує залізничне сполучення, – припиніть блокаду, оскільки вона шкодить обом сторонам, як тій, що експортує (вугілля), так і тим, хто потребує електроенергії", – заявив він.
Раніше посли країн Великої сімки закликали протестувальників припинити блокування лінії зіткнення на Донбасі, а український уряд – провести необхідні реформи для гарантування енергетичної безпеки країни.
Зазначимо, Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.
Відтак Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.
Згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.
Нагадаємо, що вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.
Напередодні учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг.
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