Глави МЗС Ліги арабських держав зібралися на нараду щодо Ірану Саудівська Аравія вказала на "порушення, вчинені Іраном в арабському регіоні, які підривають безпеку та мир... на всій земній кулі"

Міністри закордонних справ країн Ліги арабських держав у неділю, 19 листопада, зібралися в Каїрі на надзвичайну нараду для обговорення дій Ірану у регіоні.

Фото: afp.com

Як повідомляє "Радіо Свобода", зустріч відбувається в час посилення напруженості між регіональними суперниками – сунітською Саудівською Аравією та шиїтським Іраном. Ер-Ріяд і Тегеран підтримують різні сторони конфлікту в Ємені та по-різному сприймають несподівану відставку прем’єр-міністра Лівану. Скликаючи нараду, Саудівська Аравія вказала на "порушення, вчинені Іраном в арабському регіоні, які підривають безпеку та мир... на всій земній кулі". Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі, союзник Саудівської Аравії, 4 листопада подав у відставку, заявивши, що побоюється за своє життя. Ер-Ріяд після цього звинуватив Іран у втручанні у справи Лівану.

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