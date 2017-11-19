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Глави МЗС Ліги арабських держав зібралися на нараду щодо Ірану

Саудівська Аравія вказала на "порушення, вчинені Іраном в арабському регіоні, які підривають безпеку та мир... на всій земній кулі"
Міністри закордонних справ країн Ліги арабських держав у неділю, 19 листопада, зібралися в Каїрі на надзвичайну нараду для обговорення дій Ірану у регіоні.
Глави МЗС Ліги арабських держав зібралися на нараду щодо Ірану Фото: afp.com

Як повідомляє "Радіо Свобода", зустріч відбувається в час посилення напруженості між регіональними суперниками – сунітською Саудівською Аравією та шиїтським Іраном.

Ер-Ріяд і Тегеран підтримують різні сторони конфлікту в Ємені та по-різному сприймають несподівану відставку прем’єр-міністра Лівану.

Скликаючи нараду, Саудівська Аравія вказала на "порушення, вчинені Іраном в арабському регіоні, які підривають безпеку та мир... на всій земній кулі".

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі, союзник Саудівської Аравії, 4 листопада подав у відставку, заявивши, що побоюється за своє життя. Ер-Ріяд після цього звинуватив Іран у втручанні у справи Лівану.

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19 11 2017 23:20
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