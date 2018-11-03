Глави парламентів п'яти країн Європи підписали лист про небезпечність "Північного потоку-2"
Як повідомляє "Польське радіо", в листі, спрямованому до голів парламентів європейських країн, йдеться про те, що "Північний потік-2" спрямований на енергетичне узалежнення держав Європейського Союзу від Росії.
"Завдяки тому, що цей документ підписала група країн, а не окремі держави, такий голос більш чутний", – заявив журналістам спікер польського Сейму Марек Кухцінський.
"Один принцип – загальне занепокоєння про безпеку усіх країн Європейського Союзу, а також країн, що перебувають у східній її частині. Ми хочемо співпрацювати з усіма, але хочемо також, аби шанували і турботу про безпеку громадян наших балтійських країн і Польщі. Ми всі разом підтримуємо Україну, яка в ці дні веде тяжку боротьбу за свою Незалежність", – наголосив він.
У листі, крім того, йдеться про те, що енергетична безпека становить ключовий компонент об’єднаної і процвітаючої Європи. Стверджується, що попри презентацію "Північного потоку-2" як комерційного проекту, насправді він є політичним інструментом Росії.
Польща, Литва, Україна, Латвія і Молдова закликали європейські країни гарантувати, що експлуатація газопроводу "Північний потік-2" відбуватиметься згідно з правилами ЄС.
США виступають проти проекту газопроводу "Північний потік-2".
Канцлер Австрії Себастіан Курц заявив, що його країна підтримує побудову газопроводу "Північний-потік-2".
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