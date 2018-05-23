Глобальна акція на підтримку Сенцова відбудеться 1 та 2 червня

"У різних містах по всьому світу ми виставимо червону картку режиму Путіна, який незаконно утримує людей за ґратами"

Глобальна акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова відбудеться 1 та 2 червня, перед Чемпіонатом світу з футболу, який стартує у Росії 14 червня.

"Визначені дати глобальної акції #SaveOlegSentsov Це 1 і 2 червня. У різних містах по всьому світу ми виставимо червону картку режиму Путіна, який незаконно утримує людей за ґратами. Кремль, який готується до прийому чемпіонату світу з футболу, має звільнити Олега Сенцова та інших", - йдеться у повідомленні активістів у Twitter.

Визначені дати глобальної акції #SaveOlegSentsov Це 1 і 2 червня. У різних містах по всьому світу ми виставимо червону картку режиму Путіну, який незаконно утримує людей за гратами. Кремль, який готується до прийому чемпіонату світу з футболу, має звільнити Олега Сенцова та інших pic.twitter.com/fMVfByNSKF — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) 23 травня 2018 р.

"Олег Сенцов поставив на кін своє власне життя. Він вимагає звільнення усіх українських заручників Кремля. До цього часу оголосив безстрокове голодування. Давайте об’єднаємо зусилля, щоб донести його вимогу до світу!", — закликали активісти у Facebook.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.