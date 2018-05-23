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Глобальна акція на підтримку Сенцова відбудеться 1 та 2 червня

"У різних містах по всьому світу ми виставимо червону картку режиму Путіна, який незаконно утримує людей за ґратами"
Глобальна акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова відбудеться 1 та 2 червня, перед Чемпіонатом світу з футболу, який стартує у Росії 14 червня.
Глобальна акція на підтримку Сенцова відбудеться 1 та 2 червня Фото: gs.fm

"Визначені дати глобальної акції #SaveOlegSentsov Це 1 і 2 червня. У різних містах по всьому світу ми виставимо червону картку режиму Путіна, який незаконно утримує людей за ґратами. Кремль, який готується до прийому чемпіонату світу з футболу, має звільнити Олега Сенцова та інших", - йдеться у повідомленні активістів у Twitter.

"Олег Сенцов поставив на кін своє власне життя. Він вимагає звільнення усіх українських заручників Кремля. До цього часу оголосив безстрокове голодування. Давайте об’єднаємо зусилля, щоб донести його вимогу до світу!", — закликали активісти у Facebook.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

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23 05 2018 11:22
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