Глобальний збій в роботі Telegram стався через відключення електроенергії в Амстердамі

Telegram працював зі збоями через перевантаження

У країнах Європи, включно з Україною, з ночі 29 квітня не працював, або працював зі збоями месенджер Telegram.

"Серйозний перегрів однієї з груп серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджеру в європейських користувачів протягом наступних кількох годин", - написав засновник Telegram Павло Дуров у Twitter.

Згідно з даними сервісу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів, станом на 3:40 за київським часом найбільше збоїв в роботі Telegram зафіксували у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Італії та в Україні.

Станом на 11:20 у Києві месенджер почав працювати без збоїв.

Як повідомив Telegram у Twitter, відновлювальні роботи тривають після потужного перевантаження в Амстердамі, що зачепило багато сервісів.

Нагадаємо, що у Росії визнали, що заблокувати Telegram неможливо.