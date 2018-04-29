Глобальний збій в роботі Telegram стався через відключення електроенергії в Амстердамі
"Серйозний перегрів однієї з груп серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджеру в європейських користувачів протягом наступних кількох годин", - написав засновник Telegram Павло Дуров у Twitter.
Згідно з даними сервісу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів, станом на 3:40 за київським часом найбільше збоїв в роботі Telegram зафіксували у Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Італії та в Україні.
Станом на 11:20 у Києві месенджер почав працювати без збоїв.
Як повідомив Telegram у Twitter, відновлювальні роботи тривають після потужного перевантаження в Амстердамі, що зачепило багато сервісів.
Нагадаємо, що у Росії визнали, що заблокувати Telegram неможливо.
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