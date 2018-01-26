Нідерландські спецслужби шпигували за російськими хакерами протягом двох років

Американські спецслужби могли отримати матеріали, які стали основою для звинувачення Росії у втручанні в президентські вибори в 2016 році, від Нідерландів.

В 2014 році розвідка Нідерландів зламала комп'ютерну мережу московського університету, з приміщення якого працювали хакери. Який саме це ВНЗ - ані слова, але будівля, як стверджують, розташована неподалік від Красної площі, - стверджується в розслідуванні голландських журналістів з газети Volkskrant і телепередачі Nieuwsuur.

Голландці отримали доступ до камер спостереження в цьому приміщенні, що дозволило їм зіставити особи хакерів з каталогом уже викритих російських розвідників. Їм вдалося розкрити склад Cozy Bear - AIVD ідентифікували їх, порівнюючи з базами даних російських кібершпигунів, а також з'ясували, що керує ними Служба зовнішньої розвідки РФ.

Цю інформацію було передано США. У публікації наголошено, що голландці стежили за хакерами близько двох років.