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Нідерландські спецслужби шпигували за російськими хакерами протягом двох років

США отримали інформацію про атаки російських хакерів від розвідки Нідерландів
Американські спецслужби могли отримати матеріали, які стали основою для звинувачення Росії у втручанні в президентські вибори в 2016 році, від Нідерландів.
Нідерландські спецслужби шпигували за російськими хакерами протягом двох років Фото: з вільних джерел

В 2014 році розвідка Нідерландів зламала комп'ютерну мережу московського університету, з приміщення якого працювали хакери. Який саме це ВНЗ - ані слова, але будівля, як стверджують, розташована неподалік від Красної площі, - стверджується в розслідуванні голландських журналістів з газети Volkskrant і телепередачі Nieuwsuur.

Голландці отримали доступ до камер спостереження в цьому приміщенні, що дозволило їм зіставити особи хакерів з каталогом уже викритих російських розвідників. Їм вдалося розкрити склад Cozy Bear - AIVD ідентифікували їх, порівнюючи з базами даних російських кібершпигунів, а також з'ясували, що керує ними Служба зовнішньої розвідки РФ.

Цю інформацію було передано США. У публікації наголошено, що голландці стежили за хакерами близько двох років.

Нагадаємо, країни Євросоюзу затвердили рішення про посилення європейської кібербезпеки та кіберстійкості у всьому ЄС.
 
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26 01 2018 10:37
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