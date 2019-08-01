Голландський корабель НАТО планує зайти в Чорне море

Військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійних груп НАТО, планує зайти в Чорне море.

Про це повідомив постійний представник України у НАТО Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "112. Україна".

"Якщо читати офіційну заяву Міноборони США про заходження цього корабля (6 січня в акваторію Чорного моря американського десантного корабля-дока "Форт-Макгенрі"- ред..) в акваторію Чорного моря, то можна розуміти, що корабель заходить для надання підтримки союзникам і партнерам НАТО . у Чорному морі є три союзника НАТО: Болгарія, Румунія і Туреччина, і лише два партнери: Україна і Грузія. Тобто...можна зрозуміти, кого має на увазі американське оборонне відомство", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що зараз одну з постійних груп НАТО очолили Нідерланди, і корабель Нідерландів планує зайти в Чорне море. "Нідерландський корабель лише почав керівництво, вони теж планують зайти в Чорне море", - сказав постпред України в НАТО.

Пристайко відзначив підвищення інтенсивності заходження кораблів НАТО у Чорне море. Однак, за його словами, в Чорному морі діє доктрина, що встановлює кількість, тоннаж і час перебування тут військових кораблів, що обмежує кількість перебування кораблів НАТО у Чорному морі.

"Тому відбувається такий ротаційний принцип: одні увійшли, інші вийшли", - пояснив він.

Що стосується Азовського моря, то, за словами Пристайка, по-перше, через його невелику глибини для кораблів з військової осадкою заходження у цю акваторію є навігаційно складним процесом, а по-друге, Росія заявила, що не надаватиме дозволів на заходження у це море військових кораблів.

"Цей процес значно ускладнений, і я не бачу, чому б НАТО йшло на провокації. НАТО провокувати нікого не планує, і Росію - передусім", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, що розвідувальний корабель британського флоту HMS Echo увійшов через протоку Босфор у Чорне море.