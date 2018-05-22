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Голлівуд закликали збільшити частку фільмів з ЛГБТ-персонажами до 50% до 2024 року

"Нетрадиційні" герої повинні так само просуватися в кіно, як і сильні жінки, і люди різних рас
Американська неурядова ЛГБТ-організація GLAAD розкритикувала Голлівуд за найменший з 2012 року відсоток випущених фільмів, в яких є гомосексуальні, трансгендерні або бісексуальні персонажі.
Голлівуд закликали збільшити частку фільмів з ЛГБТ-персонажами до 50% до 2024 року Бен Аффлек (R), Джордж Клуні (2 L), Грант Хеслов (2 R) і ведучий Джек Ніколсон. Фото: AFP

За підрахунками GLAAD, 109 фільмів від семи найбільших кіностудій в 2017 році в яких зображували таких героїв. Це 12,8 відсотків від загального числа релізів, -  повідомляє Reuters.

Організація закликала кіногігантів Голлівуду збільшити обсяг картин з "нетрадиційними" героями до 20 відсотків до 2021 року, а до 2024 року - до 50 відсотків.

На думку президента GLAAD Сари Кейт Елліс, такі персонажі повинні так само просуватися в кіно, як і сильні жінки, і люди різних рас.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка відкликала ліцензію на транслювання пісенного конкурсу Євробачення у китайський телеканалу "MangoTV" через цензурування зображеннь прапору ЛГБТ та татуювань під час трансляції концерту. 

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22 05 2018 19:59
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