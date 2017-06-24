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Голодування під АП: Оксану Сироїд госпіталізовано

Сироїд госпіталізували близько 10:30
Віце-спікера Верховної Ради України Оксану Сироїд, яка брала участь у "сміттєвому" голодуванні під Адміністрацією Президента на Банковій, забрала карета швидкої допомоги.
Голодування під АП: Оксану Сироїд госпіталізовано Фото: facebook.com/samopomich.ua

"Вранці їй стало погано. У неї низький рівень цукру у крові – 2,8 ммоль/літр, гіпоглікемія, брадикардія, гіпотонія, а також оперізуючі болі в животі із підозрою на панкреатит", - повідомили у "Самопомочі"

Сироїд госпіталізували близько 10:30.

Нагадаємо, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк голодує вже п'ятий день біля Адміністрації президента. У понеділок він оголосив голодування, вимагаючи, щоб центральна влада допомогла вирішити сміттєву проблему у Львові. На його думку, президент і прем'єр блокують вивіз сміття зі Львова на полігони в області. 

У вівторок вранці до нього приєдналася віце-спікер Оксана Сироїд і нардеп Тарас Пастух. Олег Березюк сказав, що відчуває себе втомленим. З АП до нардепів досі ніхто не виходив.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий прибув до столиці Києва і намагається вмовити нардепів припинити акцію протесту.

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24 06 2017 11:38
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