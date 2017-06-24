Голодування під АП: Оксану Сироїд госпіталізовано
"Вранці їй стало погано. У неї низький рівень цукру у крові – 2,8 ммоль/літр, гіпоглікемія, брадикардія, гіпотонія, а також оперізуючі болі в животі із підозрою на панкреатит", - повідомили у "Самопомочі".
Сироїд госпіталізували близько 10:30.
Нагадаємо, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк голодує вже п'ятий день біля Адміністрації президента. У понеділок він оголосив голодування, вимагаючи, щоб центральна влада допомогла вирішити сміттєву проблему у Львові. На його думку, президент і прем'єр блокують вивіз сміття зі Львова на полігони в області.
У вівторок вранці до нього приєдналася віце-спікер Оксана Сироїд і нардеп Тарас Пастух. Олег Березюк сказав, що відчуває себе втомленим. З АП до нардепів досі ніхто не виходив.
У свою чергу мер Львова Андрій Садовий прибув до столиці Києва і намагається вмовити нардепів припинити акцію протесту.
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