Голодування під АП: Оксану Сироїд госпіталізовано

Віце-спікера Верховної Ради України Оксану Сироїд, яка брала участь у "сміттєвому" голодуванні під Адміністрацією Президента на Банковій, забрала карета швидкої допомоги.

"Вранці їй стало погано. У неї низький рівень цукру у крові – 2,8 ммоль/літр, гіпоглікемія, брадикардія, гіпотонія, а також оперізуючі болі в животі із підозрою на панкреатит", - повідомили у "Самопомочі".

Сироїд госпіталізували близько 10:30.

Нагадаємо, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк голодує вже п'ятий день біля Адміністрації президента. У понеділок він оголосив голодування, вимагаючи, щоб центральна влада допомогла вирішити сміттєву проблему у Львові. На його думку, президент і прем'єр блокують вивіз сміття зі Львова на полігони в області.

У вівторок вранці до нього приєдналася віце-спікер Оксана Сироїд і нардеп Тарас Пастух. Олег Березюк сказав, що відчуває себе втомленим. З АП до нардепів досі ніхто не виходив.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий прибув до столиці Києва і намагається вмовити нардепів припинити акцію протесту.