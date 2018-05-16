Голодування Сенцова: Порошенко закликав міжнародну спільноту тиснути на Кремль

Порошенко звернувся до світової спільноти у зв'язку з голодуванням Сенцова

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту продовжувати тиск на Кремль після того, як стало відомо, що український політв'язень Олег Сенцов оголосив про безстрокове голодування.

"Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на Кремль, аби українські політв’язні якнайшвидше повернулися додому, до своїх родин. Ми продовжуємо боротися та докладаємо усіх зусиль для звільнення усіх незаконно ув’язнених українців, яких тримають на території окупованого Криму, Донбасу та на території РФ", — йдеться у повідомленні на сторінці глави держави у Facebook.

Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму.

Раніше стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.