Голодуючого політв'язня Балуха годуватимуть примусово
"За словами цивільної дружини, у Балуха проблеми з печінкою, йому голодувати взагалі не можна. Його намагалися відмовити від цього кроку, але Володимир - людина рішуча, його переконати не вийде. Це його емоційне рішення", - повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на заступника керівника Кримської правозахисної групи Володимира Чекригіна.
Правозахисник зазначив, що Володимир перебуває без зв'язку в одиночній камері під цілодобовим спостереженням, такі спеціальні умови утримання для тих, хто оголосив голодування.
Зараз зв'язку з політв'язнем у родичів немає, він можливий тільки через адвокатів.
При цьому російський адвокат Ольга Дінзе повідомляє, що не може зв'язатися Балухом.
"Думаю, ми побачимося в кінці березня або на початку квітня. Суд призначений на 2 квітня", - сказала вона.
За словами Дінзе, ув'язненим надають медичну допомогу в слідчому ізоляторі, однак її якість під питанням.
"Його треба вивозити до цивільної лікарні. Ми зверталися з подібною заявою, але нам було відмовлено... Якщо стан буде погіршуватися, вони (співробітники СІЗО - ред.) будуть його примусово годувати, тобто через крапельницю... З голоду померти йому не дадуть, СІЗО несе відповідальність за його життя і безпеку", - сказала юрист.
Як відомо, український політв'язень Володимир Балух, утримуваний у анексованому Криму, оголосив безстрокове голодування.
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