Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Голодуючого політв'язня Балуха годуватимуть примусово

Стан здоров'я Балуха викликає тривогу в його близьких
Засуджений в окупованому Росією Криму український активіст Володимир Балух продовжує голодування в одиночній камері, зв'язок з ним відсутній.
Голодуючого політв Фото: facebook.com/crimeahrg

"За словами цивільної дружини, у Балуха проблеми з печінкою, йому голодувати взагалі не можна. Його намагалися відмовити від цього кроку, але Володимир - людина рішуча, його переконати не вийде. Це його емоційне рішення", - повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на заступника керівника Кримської правозахисної групи Володимира Чекригіна.

Правозахисник зазначив, що Володимир перебуває без зв'язку в одиночній камері під цілодобовим спостереженням, такі спеціальні умови утримання для тих, хто оголосив голодування.

Зараз зв'язку з політв'язнем у родичів немає, він можливий тільки через адвокатів.

При цьому російський адвокат Ольга Дінзе повідомляє, що не може зв'язатися Балухом.

"Думаю, ми побачимося в кінці березня або на початку квітня. Суд призначений на 2 квітня", - сказала вона.

За словами Дінзе, ув'язненим надають медичну допомогу в слідчому ізоляторі, однак її якість під питанням.

"Його треба вивозити до цивільної лікарні. Ми зверталися з подібною заявою, але нам було відмовлено... Якщо стан буде погіршуватися, вони (співробітники СІЗО - ред.) будуть його примусово годувати, тобто через крапельницю... З голоду померти йому не дадуть, СІЗО несе відповідальність за його життя і безпеку", - сказала юрист.

Як відомо, український політв'язень Володимир Балух, утримуваний у анексованому Криму, оголосив безстрокове голодування.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 03 2018 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.