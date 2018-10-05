Голосування на Євробаченні стає все більш політичним, - The Economist

Країни все частіше голосують лише за своїх сусідів і політичних друзів

На Євробаченні лише один раз конкурсант з країн "великої п'ятірки" перемагав за останні два десятиліття.

Суперництво між голосуючими блоками на підйомі, повідомляє The Economist посилаючись на звіт про Євробачення, який минулого року в Університеті Флориди оприлюднили троє дослідників. Пісенний конкурс заробив дурну славу своєю політизованістю не менше, ніж "ванільними" баладами. Минулого року Росія не брала участь в конкурсі тому, що Україна, яка була організатором, заборонила російській учасниці перетинати кордон після того, як вона виступила в окупованому російськими військами Криму, - інформує "Дзеркало тижня".

Перед тим Україна перемогла на Євробаченні з енергійною піснею про депортації кримських татар 1940-х років, які організував Йосип Сталін. В 2015 році у лірика конкурсанта з Вірменії підкреслювала століття геноциду вірмен, який сусідні Азербайджан і Туреччина не визнають. Туреччина бойкотує Євробачення з 2013 року на знак протесту проти автоматичного виходу в фінал "великої п'ятірки": Німеччини, Британії, Франції, Іспанії і Італії.

Однак, дані демонструють, що сусідські напружені відносини поступаються змовницькому голосуванню. Своєрідне "кумівство" на Євробаченні різко зросло після 1997 року, коли всенародне голосування замінило оцінки жюрі так званих експертів. І ця тенденція яскраво проявлялася серед країн на околицях континенту. За останні 20 років блок Північної Європи перемагав 7 разів. Пострадянські країни - 6 разів. Тим часом, країни "великої п'ятірки" рідко вдавалися до співпраці. Їх уникали всі інші. Лише дин раз учасниця з "великої п'ятірки" перемогла. Це була співачка Lena з Німеччини, яка здобула перемогу в 2010-му. У фіналі "п'ятірка" опинялся на останніх позиціях 9 разів, а взагалі без жодного бала - в 2003 і 2015 роках.

Нагадаємо, російська делегація перед відкриттям пісенного конкурсу "Євробачення-2018" 6 травня у Лісабоні (Португалія) провела акцію "Безсмертний полк", учасники якої несли, зокрема, прапори "ЛНР" і "ДНР".