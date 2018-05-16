Голосування за складом ЦВК знову відклали

Фракції Верховної Ради не змогли домовитися, щоб голосування з приводу нового складу Центральної виборчої комісії пройшло цього тижня.

"Відбулася нарада з головами та представниками фракцій і груп щодо кадрових питань. Під час наради більшість представників підтримали позицію, щоб з кадрових питань, у тому числі ЦВК, продовжити політичні консультації в зв'язку з тим, що алгоритм, як визначити 13 з 14 [13 вакантних місць і 14 поданих кандидатур], не було знайдено", - повідомив спікер парламенту Андрій Парубій на засіданні в середу після наради, інформує LB.ua.

За його словами, фракція "Блок Петра Порошенка" виступає за те, щоб кадрові питання, зокрема ЦВК, були винесені на розгляд, але всі інші фракції виступають за те, щоб продовжити політичні консультації.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.