Голова "АвтоЄвроСили" заявив, що йде у президенти

За словами Ярошевича, він це робить не для себе, "а саме для того, щоб змінити щось в цьому житті"

Голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич розповів, що балотуватиметься у президенти.

"Я прийняв рішення балотуватися на пост президента України як самовисуванець", - заявив голова "АвтоЄвроСили" у Facebook.

За словами Ярошевича, він це робить не для себе, "а саме для того, щоб змінити щось в цьому житті", і, на його думку, повинна бути "зміна політичних еліт".

"Моє рішення було суто технічним, тому що ми не довели свою правоту, не зробили те, що потрібно для всіх українців, а це – в маленькому виді розмитнення, ми не довели його до крайньої межі. Для того, щоб це довести до логічного завершення, потрібно мати важіль впливу", - зазначив Ярошевич.

Нагадаємо, що 10 листопада 2018 року організація "АвтоЄвроСила" прийняла рішення створити політичну платформу – об’єднання громадських організацій.