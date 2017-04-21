Голова Державної зернової корпорації йде у відставку
"Залишаю корпорацію з чистим серцем, адже весь цей час я докладав максимум зусиль, щоб забезпечити ефективну діяльність компанії", - заявив Григорович.
Про це повідомляє прес-служба ДПЗКУ.
"Ми підготували якісний ґрунт для подальшого розвитку компанії, і я сподіваюся, що принципи, закладені нами, дозволять корпорації і надалі зберегти позитивну динаміку ключових показників", - додав він.
Згідно з повідомленням, найближчим часом держкорпорація представить звіт про результати його роботи на посаді в.о. глави ДПЗКУ.
При цьому прес-служба не уточнила причини звільнення Григоровича і де він планує працювати в майбутньому.
Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2017 року Державна продовольчо-зернова корпорація отримала чистий прибуток у розмірі 45,8 мільйона гривень.
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