Голова Державної зернової корпорації йде у відставку

Прес-служба не уточнила причини звільнення Григоровича і де він планує працювати в майбутньому

Виконуючий обов'язки голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Олександр Григорович заявив про відхід у відставку.

"Залишаю корпорацію з чистим серцем, адже весь цей час я докладав максимум зусиль, щоб забезпечити ефективну діяльність компанії", - заявив Григорович.

Про це повідомляє прес-служба ДПЗКУ.

"Ми підготували якісний ґрунт для подальшого розвитку компанії, і я сподіваюся, що принципи, закладені нами, дозволять корпорації і надалі зберегти позитивну динаміку ключових показників", - додав він.

Згідно з повідомленням, найближчим часом держкорпорація представить звіт про результати його роботи на посаді в.о. глави ДПЗКУ.

При цьому прес-служба не уточнила причини звільнення Григоровича і де він планує працювати в майбутньому.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2017 року Державна продовольчо-зернова корпорація отримала чистий прибуток у розмірі 45,8 мільйона гривень.