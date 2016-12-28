Голова Держкіно пообіцяв вихід першого українського фентезі в 2017 році
Також у наступному році очікуються прем'єри українського фільму жахів й історичного бойовика, передає Укрінформ.
"За підтримки Держкіно зараз знімається 40 повнометражних ігрових фільмів, і це також виклик, бо багато режисерів вперше знімають повнометражні стрічки. Ми сподіваємося, що в наступному році ми покажемо нашим глядачам перший український фантастичний фільм у стилі фентезі, також фільм жахів", - заявив Іллєнко.
Також він зазначив, що останнім часом кількість українських фільмів збільшилася у зв'язку з постійним фінансуванням галузі.
Нагадаємо, 21 грудня Верховна Рада прийнятим бюджетом продовжила пільгу з податку на додану вартість (ПДВ) для виробників українського кіно.
До слова, протягом 2016 року в українських кінотеатрах вийшли у прокат 30 українських кінопрем’єр.
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