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Голова Держлісагентства подала у відставку

Христина Юшкевич повідомила про своє рішення у Facebook
Голова Державного агентства лісових ресурсів Христина Юшкевич подала заяву на звільнення, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Голова Держлісагентства подала у відставку Христина Юшкевич. Фото: Lb.ua

"Прийняла для себе рішення і подала заяву на звільнення. Період роботи в лісовій галузі був непростим, але дуже цікавим. Багато речей вдалося зробити. Багато чого ще не реалізувалося. Так, у лісовому господарстві існують зловживання, але в більшості в галузі працюють відкриті та щирі люди", - написала вона.

Нагадаємо, що в червні 2016 року Кабінет міністрів тимчасово поклав обов'язки голови Держлісагентства на першого заступника голови Юшкевич. 21 вересня минулого року Юшкевич перемогла в конкурсі на зайняття цієї посади.

У травні 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив про те, що Кабінет міністрів звільнив голову Держагентства лісових ресурсів Христину Юшкевич. У червні Окружний адміністративний суд Києва скасував дане рішення. Протокольне рішення Кабміну було визнано протиправним.

Раніше, Кабінет міністрів України звільнив з посади виконувача обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.
 

 

 
 
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07 11 2017 14:18
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