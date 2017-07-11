Голова Держлісагентства подала у відставку
"Прийняла для себе рішення і подала заяву на звільнення. Період роботи в лісовій галузі був непростим, але дуже цікавим. Багато речей вдалося зробити. Багато чого ще не реалізувалося. Так, у лісовому господарстві існують зловживання, але в більшості в галузі працюють відкриті та щирі люди", - написала вона.
Нагадаємо, що в червні 2016 року Кабінет міністрів тимчасово поклав обов'язки голови Держлісагентства на першого заступника голови Юшкевич. 21 вересня минулого року Юшкевич перемогла в конкурсі на зайняття цієї посади.
У травні 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив про те, що Кабінет міністрів звільнив голову Держагентства лісових ресурсів Христину Юшкевич. У червні Окружний адміністративний суд Києва скасував дане рішення. Протокольне рішення Кабміну було визнано протиправним.
Раніше, Кабінет міністрів України звільнив з посади виконувача обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.
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