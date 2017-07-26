Голова Держрибагентства подав у відставку

Голова Державного агентства рибного господарства України Ярема Ковалів йде у відставку.

Відповідна заява була написана 19.07.2017 і має бути розглянута найближчим часом на засіданні Кабміну, інформує прес-служба відомства.

"Я присвятив реформам 28 місяців свого життя. Це було дуже цікаво і дуже непросто. Фундамент закладено, тому зміни не зупиняться. Планую повернутися в бізнес", - прокоментував Ковалів.

За його словами, за останній час у регіонах запустили новий рибоохоронний патруль, а показники вилову риби демонструють, що промисловий вилов почав виходити з тіні. Крім того, завершується робота над системою дистанційного моніторингу промислового вилову риби.

"Рибна галузь вперше отримає фінансову підтримку в рамках кредиту ЄІБ на 400 млн євро, а океанічний рибопромисловий флот за 18 років збитковості вперше приніс державі майже 40 млн гривень", - додав Ковалів.

Нагадаємо, що прес-секретар прем'єр-міністра Володимир Гройсмана і керівник Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Кабінету Міністрів Дмитро Столярчук залишив свою посаду.