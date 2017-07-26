Голова Держрибагентства подав у відставку
Відповідна заява була написана 19.07.2017 і має бути розглянута найближчим часом на засіданні Кабміну, інформує прес-служба відомства.
"Я присвятив реформам 28 місяців свого життя. Це було дуже цікаво і дуже непросто. Фундамент закладено, тому зміни не зупиняться. Планую повернутися в бізнес", - прокоментував Ковалів.
За його словами, за останній час у регіонах запустили новий рибоохоронний патруль, а показники вилову риби демонструють, що промисловий вилов почав виходити з тіні. Крім того, завершується робота над системою дистанційного моніторингу промислового вилову риби.
"Рибна галузь вперше отримає фінансову підтримку в рамках кредиту ЄІБ на 400 млн євро, а океанічний рибопромисловий флот за 18 років збитковості вперше приніс державі майже 40 млн гривень", - додав Ковалів.
Нагадаємо, що прес-секретар прем'єр-міністра Володимир Гройсмана і керівник Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Кабінету Міністрів Дмитро Столярчук залишив свою посаду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків