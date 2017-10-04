Голова Фонду держмайна Білоус подав у відставку, - Хомутиннік (ОНОВЛЕНО)
Про це заявив нардеп від групи "Відродження", член комітету ВР з питань податкової і митної політики Віталій Хомутиннік, інформує LB.ua.
"Зрозуміло, що вже є заява про звільнення чинного голови Фонду держмайна", - сказав Хомутиннік.
Він підкреслив, що Фонд державного майна за три роки не продав навіть майна на те, щоб обслуговувати свої витрати; тому ці копійки, які були отримані за останні три роки, не можна назвати ефективною роботою Фонду.
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Керівник фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що йому нічого не відомо про відставку Білоуса.
"Що стосується відставки керівника Фонду державного майна (Ігоря Білоуса – Ред.), у мене такої інформації немає. Але я також знаю, що в рамках підвищення функцій парламентського контролю, також ми голосували за те, щоб він відвідав парламент і відповів на питання", - розповів Герасимов в ході брифінгу, інформує "Слово і діло".
Нагадаємо, що в березні прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував керівництву Фонду держмайна подати у відставку.
7 грудня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про неефективність роботи Фонду держмайна (ФДМУ). Тоді прем'єр сказав, що "позвільняв би всіх, хто керує Фондом держмайна".
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