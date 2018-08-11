Голова ФПЦ: Через автокефалію Україна прийде до європейської родини
Про це написав керівник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.
"На зустрічі з нами він сказав: "Під час війни дуже пришвидшується тяжіння до самоідентичності, і цей процес, зокрема, через автокефалію, приведе Україну до європейської родини"", - процитував слова архієпископа Клімкін.
Міністр МЗС додав, що сьогодні Україна не просить у долі подарунків, а хоче отримати те, що їй належить.
"Зараз мова не просто про отримання українцями того, що належить нам по праву й земному, й небесному, мова про відновлення історичної справедливості і духовну єдність нації. Нехай допоможе нам Бог!", - підсумував Клімкін.
Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.
Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.
Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.
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