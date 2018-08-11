Голова ФПЦ: Через автокефалію Україна прийде до європейської родини

"Під час війни дуже пришвидшується тяжіння до самоідентичності, і цей процес, зокрема, через автокефалію, приведе Україну до європейської родини"

Предстоятель Фінляндської православної церкви Архієпископ Лев переконаний, що через отримання автокефалії Україна прийде до європейської родини.

Про це написав керівник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

"На зустрічі з нами він сказав: "Під час війни дуже пришвидшується тяжіння до самоідентичності, і цей процес, зокрема, через автокефалію, приведе Україну до європейської родини"", - процитував слова архієпископа Клімкін.

Міністр МЗС додав, що сьогодні Україна не просить у долі подарунків, а хоче отримати те, що їй належить.

"Зараз мова не просто про отримання українцями того, що належить нам по праву й земному, й небесному, мова про відновлення історичної справедливості і духовну єдність нації. Нехай допоможе нам Бог!", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.

Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.