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Голова ФПЦ: Через автокефалію Україна прийде до європейської родини

"Під час війни дуже пришвидшується тяжіння до самоідентичності, і цей процес, зокрема, через автокефалію, приведе Україну до європейської родини"
Предстоятель Фінляндської православної церкви Архієпископ Лев переконаний, що через отримання автокефалії Україна прийде до європейської родини.
Голова ФПЦ: Через автокефалію Україна прийде до європейської родини Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Про це написав керівник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

"На зустрічі з нами він сказав: "Під час війни дуже пришвидшується тяжіння до самоідентичності, і цей процес, зокрема, через автокефалію, приведе Україну до європейської родини"", - процитував слова архієпископа Клімкін.

Міністр МЗС додав, що сьогодні Україна не просить у долі подарунків, а хоче отримати те, що їй належить.

"Зараз мова не просто про отримання українцями того, що належить нам по праву й земному, й небесному, мова про відновлення історичної справедливості і духовну єдність нації. Нехай допоможе нам Бог!", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.

Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.

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08 11 2018 11:17
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