Голова іспанської ліги зібрався подати позов на фанатів Райо Вальєкано через скандал із Зозулею

Тебас наполягає на покаранні для фанатів Райо Вальєкано, які зірвали трансфер Зозулі

Президент іспанського футбольного чемпіонату Ла Ліга Хав'єр Тебас вирішив судитися з уболівальниками Райо Вальєкано, які зірвали перехід українського нападника Романа Зозулі, звинувативши його в нацизмі.

За словами функціонера, те, що сталося, шкодить репутації першості та самої країни, повідомляє Mundo Deportivo.

"Незабаром буде відкрито кримінальну справу проти 17 осіб, які були біля офісу Райо Вальєкано в той день, коли там був футболіст. Є матеріали про те, хто погрожував гравцеві, але за ними стоять замовники", - зазначив Тебас.

Керівник Ла Ліги додав, що фанати, які загрожували Зозулі, повинні понести відповідальність, і його організація наполягатиме на покаранні, оскільки порушили фундаментальне право на роботу.

"Переконаний, що футболіст не поділяє ідеологію, яку йому приписують, і це має вирішувати суд, а не самосуд. Ми не можемо підкорятися страху та примусу", - підкреслив Тебас.

На закінчення функціонер заявив, що на батьківщині гравця стривожені тим, що трапилося, про що йому розповів посол України в Іспанії, але зазначив, що Ла Ліга не сидить склавши руки.

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.

Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.

Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.

Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".