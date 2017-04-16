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Голова комісії референдуму в Туреччині зараховує бюлетені без офіційних штампів, – ЗМІ

Раніше голова комісії визнав, що більшість підтримала Ердогана
Голова виборчої комісії Туреччини виступає за рішення приймати в якості дійсних ті бюлетені, які не мають офіційних штампів.
Голова комісії референдуму в Туреччині зараховує бюлетені без офіційних штампів, – ЗМІ Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє Associated Press.

"Терміново: Голова виборчої комісії Туреччини виступає за рішення приймати в якості дійсних ті бюлетені, які не мають офіційних штампів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня в Туреччині почався референдум, на якому громадяни голосують стосовно питання внесення змін у 18 статей Конституції. Якщо вони підтримають їх, країна перейде від парламентської до президентської форми правління.

Голосування вже завершилося.

Більшість на референдумі в Туреччині проголосувала за збільшення повноважень президента.

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.

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16 04 2017 23:59
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