Голова комісії референдуму в Туреччині зараховує бюлетені без офіційних штампів, – ЗМІ
Про це повідомляє Associated Press.
"Терміново: Голова виборчої комісії Туреччини виступає за рішення приймати в якості дійсних ті бюлетені, які не мають офіційних штампів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 квітня в Туреччині почався референдум, на якому громадяни голосують стосовно питання внесення змін у 18 статей Конституції. Якщо вони підтримають їх, країна перейде від парламентської до президентської форми правління.
Голосування вже завершилося.
Більшість на референдумі в Туреччині проголосувала за збільшення повноважень президента.
Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.
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