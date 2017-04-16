Голова комісії референдуму в Туреччині зараховує бюлетені без офіційних штампів, – ЗМІ

Раніше голова комісії визнав, що більшість підтримала Ердогана

Голова виборчої комісії Туреччини виступає за рішення приймати в якості дійсних ті бюлетені, які не мають офіційних штампів.

Про це повідомляє Associated Press.

"Терміново: Голова виборчої комісії Туреччини виступає за рішення приймати в якості дійсних ті бюлетені, які не мають офіційних штампів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня в Туреччині почався референдум, на якому громадяни голосують стосовно питання внесення змін у 18 статей Конституції. Якщо вони підтримають їх, країна перейде від парламентської до президентської форми правління.

Голосування вже завершилося.

Більшість на референдумі в Туреччині проголосувала за збільшення повноважень президента.

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.