Голова комітету з нацбезпеки домовився про співпрацю з найбільшим оборонним концерном Ізраїлю

Для України важливий досвід Ізраїлю

Голова Комітету з нацбезпеки Сергій Пашинський домовився про співпрацю з найбільшим оборонним концерном Ізраїлю.

У середу відбулася зустріч голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, члена фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського з представниками найбільшого приватного оборонного концерну Ізраїлю - компанії Elbit Systems.

Під час зустрічі обговорювали питання поглиблення співпраці між Україною та Ізраїлем у сфері забезпечення національної безпеки і оборони України, повідомляє прес-служба Комітету.

Сергій Пашинський наголосив, що для України є дуже важливим досвід Ізраїлю в питаннях забезпечення національної безпеки та підтримання обороноздатності держави.

Також зазначено, що сторони висловили готовність до поглиблення співпраці.