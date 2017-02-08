ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Комітету з нацбезпеки Сергій Пашинський домовився про співпрацю з найбільшим оборонним концерном Ізраїлю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голова комітету з нацбезпеки домовився про співпрацю з найбільшим оборонним концерном Ізраїлю
Для України важливий досвід Ізраїлю
Сергій Пашинський. Фото:uacrisis.org
У середу відбулася зустріч голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, члена фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського з представниками найбільшого приватного оборонного концерну Ізраїлю - компанії Elbit Systems.
Під час зустрічі обговорювали питання поглиблення співпраці між Україною та Ізраїлем у сфері забезпечення національної безпеки і оборони України, повідомляє прес-служба Комітету.
Сергій Пашинський наголосив, що для України є дуже важливим досвід Ізраїлю в питаннях забезпечення національної безпеки та підтримання обороноздатності держави.
Також зазначено, що сторони висловили готовність до поглиблення співпраці.
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